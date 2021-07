Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in PNL Bucuresti. Pentru functia de presedinte candideaza atualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu. Violeta Alexandru are sustinerea presedintelui PNL, Ludovic Orban, in timp ce Ciprian Ciucu este sustinut de premierul…

- Intrați in Sala Polivalenta din București la interval de 20 de minute unul fața de celalalt, președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu, rivali la alegerile pentru șefia partidului care vor avea loc pe 25 septembrie, s-au ignorat reciproc timp de aproape 7 minute. Liberalii din Bucuresti…

- "A inceput aceasta competitie din punctul meu de vedere nu elegant, cu cateva acuze pentru oameni care si-au exprimat optiunea liber, asa cum fac liberalii, pentru un candidat sau altul, sper ca am depasit acel punct. (...) Sunt alegeri foarte importante, construim o echipa cu care trebuie sa ne luam…

- Premierul Florin Citu i-a transmis mai multe reproșuri primarului general al Bucureștiului, Nicușor, in contextul in care acesta și-a aratat susținearea pentru Violeta Alexandru la șefia PNL București, candidat din tabara lui Ludovic Orban. „Folosesc aceasta oportunitate sa le dau mesaj romanilor ca…

- Premierul Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Ciprian Ciucu la sefia PNL Bucuresti caruia i-a spus ca asteapta sa uneasca Bucurestiului. El a avut un mesaj pentru Nicusor Dan si i-a transmis ca nimic nu l-a oprit sa se inscrie in PNL, dupa ce a primit sustinerea liberalilor pentru Primaria…

- Zece posturi de arhitecți și juriști sunt scoase la concurs in Direcția de Urbanism din Primaria Capitalei. Anunțul a fost facut miercuri, de primarul Nicușor Dan, in cadrul unei conferințe de presa. „Avem o mare problema cu Direcția Urbanism. Este ceva ce am spus și la inceputul mandatului: incurajez…

- ”Este un demers pe care l-am inceput din luna ianuarie. A fost un demers dificil pentru ca am plecat cu o situatie financiara extrem, extrem de dificila pentru ca Primara Capitalei nu a fost pusa pe baze economice ani de zile si atunci a fost un intreg efort pentru care vreau sa multumesc colegilor…

- ​​Dan Barna spune ca s-a oferit înca de duminica sa medieze conflictul între Nicușor Dan și consilierii USR-PLUS pe tema bugetului Bucureștiului, însa nu a fost contactat de niciunii dintre ei. „Am discutat duminica cu Nicușor Dan si cu consilierii, le-am spus ca sunt…