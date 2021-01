Premierul face noi precizări despre redeschiderea şcolilor pe 8 februarie Premierul Florin Citu spune ca daca situația epidemiei se menține așa cum este acum școlile vor fi redeschise pe 8 februarie așa cum s-a anunțat. Prim-ministrul a mai precizat ca o decizie sigura in acest sens va fi luata pe data 2 februarie. „Decizia se va lua pe 2 februarie. Si noi ne uitam, zilnic primesc de la domnul Arafat statisticile si analize si in detaliu si ne uitam exact sa vedem cum evolueaza pandemia. Este un alt lucru important pentru ca noi toti ne axam acum pe campania de vaccinare, ceea ce e important sa comunicam, dar trebuie sa nu uitam ca, inca, in Romania exista o pandemie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

