Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Georgiei a demisionat joi dupa manifestatii la care au participat mai multe mii de persoane care i-au reprosat ca a intervenit in favoarea fiului unei cunostinte in cursul unui proces...

- Procurorul general al Georgiei a demisionat joi dupa manifestatii la care au participat mai multe mii de persoane care i-au reprosat ca a intervenit in favoarea fiului unei cunostinte in cursul unui proces pentru crima, relateaza AFP. Irakli Sotadze s-a aparat intr-un comunicat publicat…

- "Ministerul Afacerilor Externe condamna recunoasterea de catre Republica Araba Siriana, la 29 mai 2018, a independentei provinciilor georgiene Abhazia si Osetia de Sud. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza cu acest prilej pozitia principiala a Romaniei privind sustinerea suveranitatii si integritatii…

- Peste 2.000 de oameni s-au adunat in Piața Victoriei. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Jandarmii i-au incercuit cu garduri pe manifestanti, in mijlocul pietei, astfel ca unii oameni care nu au putut ajunge in centru protesteaza de pe trotuarele din jur. Manifestatii…

- Liderul opozitiei, Nikol Pashinian, a fost ales marti premier de catre Parlamentul Armeniei. Transferul de putere dupa saptamâni de proteste pune capat crizei politice, dar incertitudinile persista în fosta republica sovietica din Caucazul de Sud. Fost jurnalist, deputatul…

- Andra a explicat, la un post de radio, care este lucrul pe care nu l-ar accepta niciodata din partea soțului ei, Catalin Maruța. Cantareața Andra este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța , alaturi de care formeaza unul dintre cele mai unite și mai frumoase cupluri din showbiz-ul…

- Internaționalul roman de rugby Adrian Motoc a semnat cu Agen, din Top 14 francez. Motoc (21 de ani), considerat unul dintre cei mai talentati tineri jucatori romani, a semnat un contract de doi ani, cu echipa SU Agen, care se afla in primul esalon valoric, Top 14, scrie site-ul FRR. ”Acest transfer…

- Mii de oameni au protestat luni in mai multe orase din Cehia fata de executivul demisionar condus de miliardarul Andrej Babis, care administreaza treburile curente de tarii pana la formarea unui nou guvern, o misiune ce pare insa a fi imposibila.