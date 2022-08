Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, prezent la manifestarile comemorative de la Mausoleul de la Marasesti, a afirmat ca Romania a ales drumul sau, este parte a civilizatiei occidentale si nu va parasi acest drum, avand obligatia „sa reziste impotriva actiunilor si discursurilor radicale, populiste sau revizioniste”.…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat joi intr-o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria, a declarat ca aceasta conducta este extrem de importanta pentru reteaua de transport catre Europa. "Practic, acest interconector va asigura aprovizionarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a susținut, miercuri, crearea unui "plan Marshall" pentru Ucraina, estimand ca reconstructia acestei tari "va costa miliarde si se va intinde pe mai multe generatii".

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca se va aproba astazi legea propusa de ministerul Apararii Nationale, privind achizitia a 32 de avioane F16 de la Guvernul norvegian. „Vom aproba astazi legea propusa de ministerul Apararii Nationale, privind achizitia a 32 de avioane F16 de la Guvernul norvegian.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, un mesaj de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, in care face un apel la solidaritate cu pacientii care au nevoie de transfuzii. Premierul afirma ca este mare nevoie de sange in spitale, iar insuficienta stocurilor necesare, accentuata din cauza pandemiei,…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul in…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, cu ocazia deschiderii seriei de conferinte „Protecting Europe in Turbulent Times”, ca „solidaritatea nu trebuie sa se rezume la prezent”. Potrivit premierului, „daca ramanem solidari si dedicati principiilor umanismului, libertatii si sustenabilitatii”, dificultatile…

- 15 Mai: Ziua Internationala a Familiei. Punctul central al interactiunilor dintre generatii, care ne sustine in momente de criza Cea de 27-a aniversare a Zilei Familiei vine intr-un climat de criza medicala și sociala la nivel global. Pandemia aduce in prim plan nevoia de a investi in politici de protecție…