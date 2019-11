Craniul înfricoşător al unui asasin în serie, expus la Timişoara

Legenda acestui obiect spune că fost prelucrat la cererea unui judecător din secolul al XIX-lea, care, în urma unui caz dificil de asasinate în serie... The post Craniul înfricoşător al unui asasin în serie, expus la Timişoara appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]