Sefa Guvernului danez, care a prezentat un discurs cu ocazia inhiderii sesiunii parlamentare, considera ca robotul conversational dezvoltat de catre societatea OpenAI este capabil sa creeze o iluzie. ”Ceea ce tocmai am citit nu am scris eu. Sau vreun alt om”, le-a spus brusc Frederiksen deputatilor, dupa introducere. ”Cu toate ca n-a nimerit-o de fiecare data, atat in detaliile programului de lucru al Guvernului, cat si in punctuatie (…), ceea ce este capabil sa faca (ChatGPT) este totodata fascinant si terifiant”, a subliniat ea. ”AMENINTARI CU EXTINCTIA” ChatGPT este unul dintre ultimele exemple…