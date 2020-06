Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de titularizare in invațamant va fi suspendat pana la finalizarea starii de alerta instituita in 16 iunie 2020.”Raman in vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit caruia „pe durata starii de alerta, in instituțiile și autoritațile publice, se suspenda orice tip…

- ICCJ a decis, marți, anularea sentinței de inchisoare cu executare primita in decembrie anul trecut de deputata PSD Andreea Cosma. Cauza se va rejudeca. Decizia este in baza deciziei CCR prin care s-a stabilit ca sunt nelegale completurile de 3 judecatori de la ICCJ pentru ca judecatorii nu sunt…

- Gala premiilor Oscar se amana pentru prima oara in ultimii 40 de ani din cauza pandemiei de coronavirus. A 93-a gala a premiilor Oscar se va amana pana in aprilie 2021, relateaza CNN, citat de digi24.ro.

- Timisoara este pregatita sa fie capitala europeana a culturii anul viitor, dar daca evenimentele se amana din cauza pandemiei de coronavirus, asa cum exista discutii la nivel european, orasul de pe Bega se ofera si este pregatit sa gazduiasca evenimentele pentru capitala europeana a culturii in 2022…

- Conducerile Fiat-Chrysler și Peugeot au decis ca dividendele pentru anul fiscal precedent nu vor mai fi acordate in 2020, in contextul pandemiei de coronavirus. Cei doi mari producatori au solicitat recent Uniunii Europene sa inceapa investigația pentru fuziune, iar Comisia Europeana a anunțat ca va…

- Aproximativ 20% dintre persoanele care au varste sub 35 de ani se simt singure din cauza restrictiilor antiepidemice instituite in Europa, releva un studiu efectuat de o agentie a Uniunii Europene, anunța MEDIAFAX.Studiul, efectuat de Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de…

- Romania nu și-a indeplinit obligațiile pentru a imbunatați calitatea aerului și a incalcat sistematic normele de poluare in București, a decis joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia a fost luata intr-un proces deschis Romaniei de catre Comisia...

- Aproximativ 350.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE), blocati in strainatate din cauza restrictiilor de calatorie legate de coronavirus, au fost repatriati, insa alti 250.000 sunt in continuare prinsi in afara granitelor blocului comunitar, au afirmat joi oficiali europeni, potrivit AFP. Uniunea…