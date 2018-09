Stiri pe aceeasi tema

- Dancila refuza invitația lui Klaus Iohannis la consultari: ”Maine plec intr-o vizita oficiala in Spania, cu mai mulți miniștri”, a anunțat premierul, miercuri, la Palatul Victoria, in deschiderea ședinței de Guvern. Președintele Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila , joi, la consultari, pe rectificarea…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele Klaus Iohannis", a sustinut, la Romania TV, Stanescu, care exercita in perioada 6 - 13 august atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, in conditiile in care Viorica Dancila se…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel"."Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita oficiala in Muntenegru, s-a intalnit miercuri cu presedintele muntenegrean Milo Djukanovic, cei doi oficiali convenind intensificarea cooperarii sectoriale in energie, cu accent pe interconectivitate, precum si in domeniile turism, educatie si cultura.…

- Aflata in vizita oficiala in Estonia, prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o intrevedere cu omologul eston, Juri Ratas, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de sustinere a cresterii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, se arata intr-un comunicat al Guvernului transmis…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala in Estonia, a avut vineri o intrevedere cu omologul eston, Juri Ratas, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de sustinere a cresterii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, se arata intr-un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul eston, Juri Ratas, vor merge la Constanta, pe 16 si 17 iunie, pentru inaugurarea unei rute de transport aerian si a Consulatului onorific al Republicii Estonia, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Conform sursei citate, cei doi premieri vor participa…