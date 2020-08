Premierul Croației proclamă victoria asupra epidemiei de coronavirus Croația are din nou peste o mie de cazuri active de infectare cu coronavirus, dar acest fapt nu îl îngrijoreaza pe premierul croat Andrej Plenkovic, care a declarat ca din primul val al epidemiei de COVID-19, Croația a ieșit învingatoare – comenteaza portalul croat Index.



"Daca ne referim la primul val pot spune ca am reușit, însa consider ca în toamna trebuie sa fim mai bine pregatiți" – a raspuns Plenkovic la întrebarea daca Croația a învins epidemia de coronavirus. Plenkovic a apreciat ca și sezonul turistic din Croația… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

