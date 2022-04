Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a efectuat marți o vizita oficiala in Ucraina, alaturi de premierul Nicolae Ciuca, anunța PSD intr-un comunicat de presa. „Cei doi oficiali romani au avut convorbiri cu președintele Volodimir Zelenski, premierul Denys Shmyhal, și președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk. In plus, au mers in localitatile Irpin și Borodianka distruse de armata rusa”, se mai arata in comunicatul transmis marți. In cadrul discuțiilor cu oficialii ucraineni, președintele Marcel Ciolacu a pledat pentru drepturile romanilor din Ucraina și a subliniat rolul…