Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis condoleante familiei adolescentei care a decedat dupa ce a fost lovita de o autospeciala a Politiei. Seful Executivului a informat ca a discutat cu ministrul Sanatatii pentru a se asigura de ingrijirea celei de-a doua victime si a cerut ministrului de Interne o ancheta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca vor fi schimbari la Legea compensarii si plafonarii pretului la energia electrica si la gaze. In plus, la facturile mari venite consumatorilor nu se vor aplica penalitati si urmeaza sa se faca analiza, pentru a se vedea care sunt furnizorii care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat marti o serie de noi masuri ce vor fi aplicate in cazul consumatorilor casnici si noncasnici afectati de scumpirea energiei electrice, masuri ce se vor aplica incepand cu data de 1 aprilie 2022.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Valcea, intrebat daca mai poate fi aprobat certificatul verde pana la finalul acestui an, ca nu crede ca se mai poate aproba, pentru ca Parlamentul a intrat in vacanta. “Daca va referiti la saptamana aceasta, nu cred ca va fi adoptat“, a spus premierul,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie a.c., bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. CITEȘTE ȘI: PSD ia primele masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru…

- Certificatul verde la locul de munca revine in dezbaterea Parlamentului, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului a precizat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre acest subiect. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in momentul in care actul privind certificatul verde…