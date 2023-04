Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune și reforme și Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de munca și drepturi sociale. In cadrul intrevederii, la care a participat și ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Fondurile europene care vin prin programele Politicii de Coeziune vor insuma, pana in 2027, aproape 46 miliarde de euro. Pentru multe capitole, apelurile la depunerea de proiecte se vor deschide chiar anul acesta: 490 de apeluri pentru proiecte naționale și regionale, cu o valoare totala de aproape…

- “Datele publicate astazi de INS, care confirma una dintre cele mai mari cresteri economice la nivel european pentru tara noastra, 4,8 la suta, adica aproape 50 de miliarde de euro in plus, ne arata ca am reusit, impreuna, prin dialog, nu doar sa evitam recesiunea, dar chiar sa si performam”, a declarat…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate.…