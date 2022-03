Premierul Ciucă condamnă Rusia pentru ”crime împotriva umanității și crime de război” Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi”, comparand situația din Ucraina cu cea din Siria. Premierul a mai spus ca aceasta criza energetica globala ”nu este deloc rupta” de razboiul din Ucraina și s-a adaugat la criza refugiaților. Nicolae Ciuca a vorbit despre sprijinul acordat de Romania in gestionarea crizei refugiaților, spunand ca țara noastra ”a stralucit” și a fost ”recunoscuta de toți liderii lumii”. Premierul a mai intrebat retoric daca și-ar fi imaginat cineva Germania ajutand militar Ucraina sau blocand Nord Stream 2, ori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 18 martie, caRazboiul a revenit in prim planul istoriei Europei, iar dreptul internațional a fost pus intre paranteze odata cu agresiunea declanșata de catre Rusia pentru invadarea Ucrainei. Absolut neprovocat, nejustificat și ilegal, incalcand toate normele…

- Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi”, comparand situația din Ucraina cu cea din Siria. ”O agresiune inacceptabila, soldata cu suferințe enorme, cu refugiați care au depașit 2,5 milioane de persoane…

- Gazele rusesti vor continua sa circule catre Europa prin Ucraina atata timp cat operatorii retelelor de gaze din Ucraina vor putea sa isi desfasoare activitatea, a declarat luni seful companiei de stat Naftogaz pentru Reuters. Rusia este principalul furnizor de gaz al Uniunii Europene, iar…

- Rusia este principalul furnizor de gaz al Uniunii Europene, iar invazia sa in Ucraina a condus la ingrijorari cu privire la posibile perturbari, ducand preturile la niveluri record. Aproximativ 41,6 miliarde de metri cubi de gaze rusesti au fost livrate prin Ucraina catre Europa in 2021, facand din…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, intr-o conferința impreuna cu secretarul SUA, Antony Blinken, ca Rusia va primi sancțiuni și mai severe daca Vladimir Putin nu va opri razboiul in Ucraina. Ursula von der Leyen a punctat ca deja s-au adoptat sancțiuni semnificative, atat de catre…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri, in urale, o rezolutie in care se „cere Rusiei sa inceteze imediat utilizarea fortei impotriva Ucrainei”. Documentul a fost votat cu o majoritate covarsitoare de 141 de tari, 5 impotriva (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea) și 35 abțineri (intre…

- Organizația Națiunilor Unite a acordat un vot copleșitor pentru rezoluția prin care este condamnata invazia ruseasca in Ucraina și a cerut retragerea imediata a armatei ruse din țara vecina, intr-o noua expresie a indignarii produse la nivel global de agresiunea ruseasca.

- Ambasada Ucrainei transmite bilanțul oficial al razboiului. Astfel, din 27 pana in 28 februarie, au murit in bombardamente sau sub focurile de arma 352 de ucraineni. Tragic este faptul ca printre victime se numarra și foarte mulți copii. Bilanțul oficial al razboiului: Informații pe campul de lupta…