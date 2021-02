Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose ironizeaza vizita pe care Florin Citu urmeaza sa o faca la Bruxelles. „Copilul durerii pleaca la Bruxelles. O veste buna și una rea: cea buna e ca Florin Cițu lasa Romania in pace doua zile, cat va sta pe la Bruxelles; partea proasta e ca se va intoarce. De ce se duce copilul durerii in…

- Programul vizitei include intrevederi cu principalii lideri europeni, intre care președinții Consiliului European, Charles Michel, Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și al Parlamentului European, David Sassoli, precum și cu vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene Frans Timmermans, Margrethe…

- In data de 27 ianuarie 2021 va avea loc o sedinta de Guvern. Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.I. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTAPROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- "Statele Unite s-au intors. Iar Europa este pregatita. Sa se reconecteze cu un partener vechi si de incredere, sa aduca un suflu nou aliantei noastre iubite", a scris miercuri pe Twitter sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres. Citește și: Anunțul Ministrului Sanatații!…