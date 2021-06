Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu si-a exprimat vineri sustinerea pentru invatamantul dual, dar si pentru competitia intre centrele de cercetare in vederea finantarii. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte organizate de Camera de Comert Romano-Germana (AHK Romania) si Comitetul Economiei…

- "Lucrurile merg intr-o directie buna. Ne vom axa pe investitii, consider ca aceasta este solutia. Romania are nevoie de investitii, ceea ce cred ca reprezinta o oportunitate pentru companii, inclusiv din Germania. Aceste investitii trebuie realizate de catre companii cu experienta, care au investit…

- „Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliența și celelalte fonduri europene, la care se adauga resursele naționale, respectiv cel puțin 60 de miliarde de lei anual. Sunt fonduri consistente, iar economia trebuie…

- Planul Național de Redresare și Reziliența nu a fost respins și nu a fost retrimis de Comisia Europpeana, asigura premierul Florin Cițu intr-o postare pe Facebook, caracterizand informațiile aparute drept fa...

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, publica, miercuri, Planul National de Redresare si Rezilienta, cu cateva minute inainte ca documentul sa fie preentat oicial intr-un eveniment alaturi de premierul Florin Citu. ”Piesa de rezistenta a programului pe care il propunem pentru romani si…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri, în plenul reunit al celor doua Camere, cu ocazia prezentarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca PSD a scapat România de împrumuturile de la FMI, iar actualul Guvern le va readuce în tara.…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Romania s-ar putea afla printre singurele tari din UE care va atrage toate cele 29,2 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a transmis, luni, premierul Florin Citu care a mentionat ca se va deplasa la Bruxelles in zilele urmatoare.