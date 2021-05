Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se discuta despre corelarea varstei de pensionare cu cresterea sperantei de viata. Miercuri, vicepremierul Dan Barna declara ca vom avea o noua lege a pensiilor, iar "varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata". "Nu. Sunt mai multe…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat aseara, la emisiunea Romania 9, pe TVR1, ca in privinta reformei pensiilor, in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, marti, ca Puterea nu face reforme pentru ca asa cere Comisia Europeana, ci pentru ca ele sunt prevazute deja in programa de guvernare, iar Romania are nevoie de acestea. Orban a atras atentia si asupra informatiilor aparute in spatiul public…

- Premierul Florin Citu a atransmis, duminica, un mesaj de Ziua Europei in care a explicat caapartenenta la UNiunea Europeana inseamna pentru Romania acces la suficiente doze de vaccin pentru oprirea pandemiei, dar si 29 de miliarde de euro pentru redresarea economica. ”Ziua Europei are o semnificatie…