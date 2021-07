Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca exista ministri care la construirea bugetului de stat, la inceputul anului, au cerut sume mai mari de bani decat cele propuse, insa ministerele pe care le conduc nu au cheltuit bugetul, el afirmand ca exista proiecte bugetate si a caror executie nici macar nu a inceput.

- Premierul Florin Cițu a declarat ca va ramane ministru interimar al Finanțelor pana la finalul celor 45 de zile de mandat, dar are mai multe nume in minte pentru aceasta funcție și urmeaza sa le discute in PNL, potrivit unui interviu acordat pentru Digi24. „Vom lua o decizie. Voi ramane acolo 45 de…

- Intrebat de ce a venit, vineri, la Ministerul Finanțelor, Florin Cițu a declarat: „Rectificarea bugetara. Sunt ministere care nu au facut o treaba foarte buna. Veți vedea deciziile in perioada urmatoare. Facem analiza și dupa aceea veți vedea și dumneavoastra”.Florin Cițu nu a vrut sa comenteze demisia…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca a solicitat Ministerului Finanțelor, în urma cu 8 luni, sa se faca o verificare la primaria pe care o conduce. Echipa de inspecție a venit, iar dupa 6 luni s-a ajuns la concluzia ca exista un prejudiciu de peste 243,8 milioane lei, iar contractul…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean si-a exprimat dezamagirea pentru faptul ca primariile carasene, si nu numai, au fost instiintate ca nu vor mai primi bani prin PNDL, in conditiile in care o serie de proiecte aflate in plina desfasurare au fost sistate! „Anunțul cinic al premierului Florin Cițu ca…

- Deputatul Marian Rasaliu și primarul Municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, au vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre importanța Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), dar și despre sacrificarea acestuia in campania electorala a PNL. Totodata, cei doi au amintit faptul ca toate proiectele…

- Ideea lui Emil Boc este susținuta de la cel mai inalt nivel, dupa ce prim-ministrul Florin Citu a declarat ca isi propune sa-i determine pe politicienii din teritoriu sa-si doreasca regionalizare.

- Comunicat. Prezența primului ministru Florin Cițu la Arad a marcat importanța ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest. Atat Guvernul cat și administrația regionala și...