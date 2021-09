Stiri pe aceeasi tema

- PNL și-a convocat Biroul Politic Național pentru miercuri, in urma crizei politice in care se afla partidul. Secretarul general a convocat BPN, și nu Ludovic Orban, care este președintele partidului. ”In temeiul alin 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor BPN, se convoaca ședința BPN…

- Vineri la ora 16:00 se va desfașura ședința de guvern, in care cel mai probabil va fi adoptat controversatul program Anghel Saligny, din cauza caruia coaliția de guvernare a ajuns la un pas de destramare, au declarat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO PNDL 3 este programul prin care sunt…

- Ministru interimar al Justiției este Lucian Bode. Președintele Iohannis a aprobarea cererea premierului Cițu de a-l revoca pe ministrul Stelian Ion . Aprobarea șefului statului a fost data in dimineața zilei de joi, 2 septembrie 2021. Stelian Ion (USR PLUS) este revocat Stelian Ion (USR PLUS) este revocat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca a decis sa nu participe la sedinta Biroului Politic National al partidului convocat de echipa lui Florin Citu, motivand ca nu a fost informat despre aceasta reuniune si nu a putut verifica daca indeplineste conditiile statutare. "Astazi, fara sa fiu…

- A izbucnit un scandal in ședința de Guvern de miercuri. Premierul Cițu a suspendat ședința de Guvern pana la ora 19. A izbucnit un scandal in ședința de Guvern de miercuri. Premierul Cițu a suspendat ședința de Guvern pana la ora 19. The post A izbucnit un scandal in ședința de Guvern. Premierul a oprit…

- Florin Cițu și tabara sa l-au pus in fața faptului implinit pe Ludovic Orban, președintele partidului! Prin secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a fost convocat, prin SMS, Biroul Politic National (BPN) al partidului, sedinta fiind programata miercuri, la ora 10.30. Rareș Bogdan a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru „Adevarul” ca nu a convocat Biroul Politic National, precizare facuta dupa ce reprezentantii echipei Citu au anuntat ca maine va fi o sedinta a conducerii liberale pentru validarea numirii lui Dan Vilceanu la Finante.

