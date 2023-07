Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marti la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, reuniune desfasurata cu participarea directorului general al grupului operativ SG RECOVER al Comisiei Europene Celine Gauer si a directorului general…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut o declarație-angajament in fața specialiștilor din Europa. El a spus ca iși va asuma angajamentul de a pregati in detaliu reformele structurale cheie asumate prin PNRR. Premierul Marcel Ciolacu a coordonat marți Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului…

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…

- Marcel Ciolacu a vorbit, marți, despre anunțul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR.„Salut anunțul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din ultima saptamana am reușit…

- „Salut anuntul Comisiei Europene privind aprobarea cererii de plata nr. 2 din PNRR. In urma eforturilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene din ultima saptamana am reusit sa reducem suma retinuta din aceasta transa de la 150 de milioane la doar 50 de milioane de euro. Insa, asa cum am…

- „Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR este singurul organism din Guvern care ne pune pe toti la aceeasi masa. Daca nu functionam in acest organism ca o echipa, astfel incat sa indeplinim toate reformele, PNRR va fi un proiect administrativ si politic ratat. In ceea ce priveste resursa umana…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Programul de guvernare al Executivului condus de Marcel Ciolacu prevede eliminarea plafoanelor de preț la energie electrica și gaze, la finalul acestui an, in condițiile in care legislația adoptata anul trecut prevedea menținerea lor pana in primavara lui 2025. Progranul de…

- Rotativa guvernamentala bate la ușa. Au fost și vor mai fi, foarte probabil, discuții la nivel de coaliție inainte de momentul in care se va produce, efectiv, rocada de la varful Executivului. In cateva saptamani, liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar urma sa preia șefia Guvernului. In tot acest timp, social-democrații…