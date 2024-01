Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa aiba vineri, 12 ianuarie, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții transportatorilor și fermierilor. Intrevederea de la Guvern ar urma sa inceapa in scurta vreme. O delegație a fermierilor și a transportatorilor ar urma sa ajunga, din moment in moment, fața in fața cu Marcel Ciolacu, șeful Executivului și al PSD-ului. […] The post Premierul Ciolacu se intalnește reprezentanții transportatorilor și fermierilor/Prefectul Capitalei, discuții cu protestatarii first appeared on Ziarul National .