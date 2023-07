Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Razboi in Ucraina, ziua 509. Doi baieți de 8 și 10 ani au fost grav raniți de o explozie, in timp ce se jucau intr-un sat din sudul regiunii Herson, potrivit lui Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiune.

- Turcia considera ca Ucraina “merita” sa devina membra a NATO, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy in timpul unei conferințe de presa comune cu președintele turc Tayyip Erdogan, sambata (8 iulie) dimineața, la Istanbul. Zelenskiy s-a intalnit cu Erdogan vineri, in cadrul unui turneu…

- Ziua Drapelului Național este sarbatorita in Romania, potrivit legii, la data de 26 iunie. Premierul Marcel Ciolacu le-a adresat romanilor un mesaj in dimineața zilei de 26 iunie 2023. Mesajul postat pe internet de șeful Executivului este urmatorul: “Drapelul Romaniei este Simbolul națiunii noastre,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Ciuca a vorbit recent, indirect despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Razboiul Rusiei in Ucraina a trezit ingrijorari reale la Bucuresti, prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, la conferinta Black Sea and Balkans Forum, ca…

- Premierul moldovean - Dorin Recean se afla in Romania, la București, intr-o vizita de lucru, miercuri, 17 mai, și joi, 18 mai. Acesta participa la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ce se va desfasura la Bucuresti.„Seful executivului va participa la eveniment…