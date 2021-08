Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare, potrivit agentiei de stiri CTK.Garzile de corp l-au condus pe seful guvernului la o cafenea din apropiere.Premierul Babis a declarat pentru CNN Prima News ca a fost atacat de…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala, transmite duminica dpa, via Agerpres. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare, potrivit agentiei de stiri CTK. Garzile…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala, transmite duminica dpa. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare, potrivit agentiei de stiri CTK. Garzile de corp l-au condus…

- Premierul ceh Andrej Babis, aflat in campanie electorala, a fost atacat cu oua in timp ce dadea autografe pentru o carte publicata recent despre activitatea sa politica, transmite Digi24. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala, transmite duminica dpa. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare, potrivit agentiei de stiri CTK. Garzile de corp…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala. Incidentul a avut loc sambata la Pruhonice, o suburbie a capitalei Praga, in timp ce politicianul dadea autografe pentru o carte pe care a publicat-o recent despre activitatea sa politica.

- Un petrolier administrat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac in Marea Arabiei, in largul coastelor statului Oman. Incidentul s-a produs pe fondul tensiunilor dintre Israel si...

- Circa 5.000 de persoane au ieșit joi pe strazile din Praga pentru a protesta impotriva interferențelor politice in justiției, relateaza agenția dpa citata de Agerpres . Manifestația a fost organizata de miscarea „Un milion de momente pentru democratie”. Organizația cere demisia ministrului justitiei,…