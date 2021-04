Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh, miliardarul Andrej Babis, este vizat de Comisia Europeana, care a estimat intr-un raport ca dublul sau rol in calitate de responsabil politic si de om de afaceri constituie conflict de interese, informeaza sambata AFP. Premierul populist si-a construit averea, a cincea ce mai…

- Premierul ceh, miliardarul Andrej Babis, este vizat de Comisia Europeana, care a estimat intr-un raport ca dublul sau rol in calitate de responsabil politic si de om de afaceri constituie conflict de interese, informeaza sambata AFP. Premierul populist si-a construit averea, a cincea ce mai importanta…

- Premierul ceh Andrej Babis a incalcat regulile conflictului de interese legate de controlul asupra fondurilor imperiului sau de afaceri Agrofert, potrivit unui audit efectuat de Comisia Europeana, sporid astfel presi...

- Premierul ceh Andrej Babis ar fi incalcat regulile conflictului de interese legate de controlul asupra fondurilor imperiului sau de afaceri Agrofert, potrivit unui audit efectuat de Comisia Europeana, sporind presiunile asupra miliardarului inainte de alegerile din toamna, relateaza Reuters.…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana la finalul…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Bugetul din acest an „este unul echilibrat” Florin Cîtu. Foto. gov.ro Bugetul de stat pe 2021 va fi evaluat luna aceasta de Comisia Europeana, iar luna viitoare vom avea și o analiza din partea agențiilor de rating - anunțul a fost facut de premierul Florin Cîțu, sâmbata, la…

- Premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura in prezent presedintia Consiliului UE, si-a exprimat vineri speranta ca pana in vara acestui an va fi pus in practica pasaportul de vaccinare anti-COVID-19, ceea ce le-ar permite oamenilor sa calatoreasca liber daca fac dovada ca s-au vaccinat,…