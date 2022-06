Premierul canadian, Justin Trudeau, depistat din nou cu COVID-19

Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni ca a fost depistat din nou cu COVID-19, fara a avea totusi simptome grave, ca in ianuarie, relateaza AFP. „Voi urma recomandarile de sanatate publica si ma voi izola. Sunt bine, si asta datorita vaccinurilor”, a explicat pe Twitter seful guvernului canadian, care s-a deplasat saptamana trecuta la Los Angeles pentru Summitul Americilor, alaturi de alti circa 20 de lideri. In cadrul summitului, el a avut o intalnire bilaterala si cu presedintele american Joe Biden. Este a doua oara in cateva luni cand premierul canadian, in varsta de 50 de ani, este…