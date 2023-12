Stiri pe aceeasi tema

- De ce nu intram in Schengen? Rareș Bogdan: 'E doar o amanare strategica din partea noastra!'Europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat de ce Romania nu intra inca in spațiul Schengen.„De data aceasta este doar o amanare strategica din partea noastra, deoarece, dupa cum știți, este vorba de un vot…

- „Daca exista un consens pe o problema intre Comisia Europeana, europarlamentari și elita naționala bulgara - acesta este subiectul Schengen!Pana la sfarșitul anului 2023, daca aderarea Bulgariei și Romaniei la Schengen nu are loc, noi, ca Uniune Europeana, riscam foarte mult. Riscam sa subminam…

- Premierul bulgar, Nikolai Denkov, a spus ca nu se așteapta ca Bulgaria și Romania sa fie separate privind intrare in zona Schengen, in ciuda anunțului omologul sau roman, Marcel Ciolacu, ca Bucureștiul ar putea lua in considerare separarea de Bulgaria. "Aceasta evaluare este doar pentru uz intern in…

- Cancelarul austriac, Karl Nehammer, a calificat marti extinderea Schengen ca fiind in prezent ‘de neconceput’ pentru tara sa, dar a precizat ca aceasta pozitie nu are nimic a face cu Bulgaria si Romania si ca este impusa de o problema de securitate. Nehammer a discutat cu jurnalistii dupa intalnirea…

- Potrivit europarlamentarului PMP, Eugen Tomac, astazi se organizeaza o noua ședința a Consiliului JAI la Bruxelles, dar pe ordinea de zi nu sunt referințe la Romania sau Bulgaria. „Azi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Aseara a fost publicata ordinea de zi si am fost total socat…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Romania și Bulgaria vor face o a doua incercare de a intra in Schengen, la exact un an dupa ce au fost refuzate de Austria și Olanda pentru a adera. Votul este așteptat in luna decembrie, iar Bulgaria și Romania depun in prezent toate eforturile pentru a fi acceptate, a asigurat premierul Nikolai Denkov…

- Austria continua sa submineze proiectul european printr-o atitudine care servește in mod direct intereselor de la Moscova, spune Dacian Cioloș, dupa ce oficiali austrieci au respins ideea intrarii in Schengen a Romaniei și Bulgariei.„Austria continua sa submineze proiectul european printr-o atitudine…