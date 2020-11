Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se autoizoleze dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la noul cornavirus, a anuntat duminica biroul acestuia din Downing Street, transmite Reuters.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Am…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, a intrat luni in autoizolare timp de sapte zile, dupa ce a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana care a fost testata pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. „Am fost informata ca am participat martea trecuta la o intalnire la care a asistat o persoana…

