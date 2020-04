Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost internat in spital la 10 zile dupa ce a fost depistat pozitiv dupa un test pentru coronavirus. Conform unui purtator de cuvant, citat de The Guardian , Șeful Guvernului de la Londra prezenta simptome „persistente” ale infecției. Decizia de a fi internat in spital este o masura de precauție și a fost luata la sfatul medicului sau, spune sursa citata.