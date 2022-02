Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a discuta cu noul director de comunicare numirea acestuia, premierul britanic Boris Johnson i-a cantat piesa de mare succes "I will survive" din repertoriul cantaretei Gloria Gaynor, transmite luni agentia Reuters. Dezvaluirea a facut-o chiar Guto Harri, pe care Johnson l-a adus…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a cantat piesa „I will survive” („Voi supraviețui”) noului sau director de comunicare. Dezvaluirea a facut-o chiar Guto Harri, pe care Johnson l-a adus sambata ca sef al comunicarii pentru a-si reintregi echipa in urma unei serii de demisii si scandaluri politice.

- Premierul britanic Boris Johnson a numit un nou sef de personal si un director de comunicare in locul demisionarilor din aceste posturi, ca parte a unei reforme in Downing Street prin care incearca sa-si relanseze guvernul dupa saptamani de polemica, scrie duminica EFE, informeaza AGERPRES . Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson incearca miercuri sa isi pastreze functia in fata unei revolte a parlamentarilor conservatori; multi dintre acestia sunt indignati de dezvaluirile despre petrecerile organizate la resedinta sa oficiala din Downing Street, in timp ce in Regatul Unit erau in vigoare…

- ”Cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron a murit in Marea Britanie, a anunțat luni, 13 decembrie, premierul Boris Johnson, in timpul unei vizite la un centru de vaccinare din vestul Londrei, relateaza Sky News . Confirmarea vine dupa ce ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat ca „aproximativ…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca un prim pacient infectat cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 a decedat in Regatul Unit, transmite Reuters, preluand Sky News. „Da, din nefericire Omicron produce spitalizari si din nefericire avem confirmarea ca cel putin un pacient a murit din cauza variantei…

- Marea Britanie ar putea pune in aplicare masuri mai severe anti-COVID-19, inclusiv munca de acasa, inca de joi, in incercarea de a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, potrivit unor rapoarte media. Informațiile arata ca premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța inca de miercuri…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…