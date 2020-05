Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa efectueze luna viitoare o vizita la Bruxelles, in vederea unor intalniri cu reprezentanti ai Comisiei Europene (CE), dezvaluie in editia de joi cotidianul The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit ziarului, negociatorul-sef britanic…

- Premierul britanic, Boris Johnson, nu va face obiectul unei anchete penale cu privire la subventii acordate unei femei de afaceri americane de care era apropiat, a anuntat joi Biroul independent pentru comportamentul politiei din Regatul Unit (IOPC), potrivit Reuters si AFP.Acest caz, care…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat relaxarea treptata a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului, tinandu-se cont de nivelurile de contagiune diferite intre...

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va prezenta, zilele urmatoare, un plan pentru ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta a mulțumit...

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul sau va schita, in cursul zilelor urmatoare, planuri pentru o ridicare a restrictiilor impuse din cauza pandamiei de COVID-19, facand totodata apel la britanici sa continue sa respecte masurile de izolare pentru a evita o recrudescenta, transmit…

- Premierul britanic Boris Johnson, internat la terapie intensiva cu covid-19, se simte mai bine si discuta cu personalul care-l ingrijeste, a anuntat joi ministrul Culturii Oliver Dowden, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Lucrurile se imbunatatesc in ceea ce-l priveste”, a declarat ministrul…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…