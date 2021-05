Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si logodnica sa, Carrie Symonds, au trimis invitatii de nunta familiei si prietenilor pentru data de 30 iulie 2022, a informat duminica The Sun, relateaza Reuters. Detaliile despre locatia in care va avea loc nunta raman un secret bine pazit, potrivit publicatiei…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este vizat de o noua investigatie parlamentara referitoare la fondurile alocate pentru o vacanta de lux in Insulele Caraibe, anunta oficiali politici de la Londra. Comisia pentru Standarde Etice din Camera Comunelor verifica sursele de finantare a vacantei pe…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a câstigat o victorie istorica în circumscriptia electorala Hartlepool, unde un candidat al formațiunii obtine mandatul de deputat pentru prima data dupa mai bine de 50 de ani în acest bastion laburist din nord-estul Angliei, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va participa sambata viitoare la funeraliile printului Philip, pentru a face loc pentru cat mai multi membri ai familiei este posibil in conformitate cu masurile antiepidemice, a anuntat sambata Downing Street intr-o declaratie de presa, transmite Reuters, arata…

