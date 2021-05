Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu crede ca "dosarul cu sina" va fi eliminat inainte de finalul anului, precizand ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede. "Noi am aratat anul trecut si am aratat prin masurile pe care le-am luat la Ministerul Finantelor…

- ”O zi buna sa mai demontez un fake news. Astazi distrug cu date fake news-ul aparut in aceste zile despre inflatie. Astazi, Romania este pe locul sase in UE cu o rata a inflatiei de 2,7%. Am aratat ca avem cele mai bune masuri pentru a avea crestere economica, cea mai rapida revenire economica si am…

- Florin Cițu anunța pe pagina sa socializare ca a facut prima plimbare fara masca in aer liber. „Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise ? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea și a fost wow”, a scris premierul intr-o postare pe Facebook. Cițu anunța urmatoarea etapa…

- Legea promulgata in martie de președintele Klaus Iohannis care le da posibilitatea evazioniștilor fiscali sa scape de inchisoare daca platesc prejudiciul și o serie de penalizari il deranjeaza pe premier. Florin Cițu va pune pe masa coaliției posibilitatea inițierii unui proiect care sa corecteze legea…

- Cu toate acestea, regulile trebuie respectate in continuare, a subliniat șeful Executivului, cu atat mai mult cu cat urmeaza minivacanța prilejuita de 1 mai sa Sarbatorile Pascale: Nu s-a schimbat nimic, avem aceleasi reguli: masca, distantare sociala, dezinfectant. Toate activitatile trebuie sa tina…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu participa, marti, incepand cu ora 13,30, la campania "Alaturi de Veterani" organizata de Ministerul Apararii Nationale (MApN) cu prilejul Zilei Nationale a Veteranilor de Razboi. Evenimentul are loc la Cercul Militar National. De asemenea, Custodele…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a informat, marti, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, se va consulta in zilele urmatoare cu reprezentantii fiecarui partid din coalitia guvernamentala pe tema Legilor Justitiei, astfel incat sa existe sustinere pentru acest proiect, conform Agerpres. Citește…

- ”La 16:00 o sa am o discuție online cu toți prefecții și maine cu Asociația Consiliilor Județene și Asociația Municipiilor. Este momentul ca soluțiile sa vina de la autoritațile locale. Exista particularitați despre fiecare județ și localitate in parte”, a spus Premierul. Cițu a criticat parlamentarii…