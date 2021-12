Premierul a dispus Corpului de Control să verifice achiziția testelor de salivă pentru elevi Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a dispus Corpului de Control al Guvernului sa demareze o acțiune de verificare privind achizițiile de teste de saliva la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. GCS a transmis, duminica seara, precizari in ceea ce privește testarea rapida a elevilor. Conform sursei citate, testarea elevilor nu a fost suspendata și nu a fost luata in discuție aceasta posibilitate. Pentru ca testele au ajuns tarziu, s-a decis schimbarea zilelor in care vor fi testați copiii, dar doar pentru saptamana 13 – 19 decembrie. „Avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

