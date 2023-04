Premierul a discutat despre securitatea din regiune cu ministrul de externe armean

Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, aflat in vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul intalnirii a fost analizata situatia de securitate din Regiunea Extinsa a Marii Negre, generata de razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, evenimentele de dupa razboiul de 44 de zile dintre Armenia si Azerbaidjan si evolutiile procesului de pace din regiune. De asemenea, partile au abordat pe larg situatia relatiilor bilaterale. Prim-ministrul roman a semnalat nevoia de a valorifica…