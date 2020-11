Premierele pandemiei: OMS a dat „undă verde” unui vaccin anti-polio aflat încă în faza de studii Dupa o serie de rezultate pozitive din studiile clinice cu vaccinuri COVID-19, dezvoltatorii cauta acum aprobari de „utilizare de urgența”, care ar putea da drumul unor imunizari pe zeci de milioane de oameni. Dar oamenii de știința sunt ingrijorați de faptul ca acest tip de desfașurare „pe repede-nainte” ar putea compromite studiile clinice in curs […] The post Premierele pandemiei: OMS a dat „unda verde” unui vaccin anti-polio aflat inca in faza de studii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

