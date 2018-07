Premierea elevilor cu rezultate deosebite se va face in luna decembrie.

Stiri pe aceeasi tema

- In Sala Mare a Palatului Roznovanu are loc premierea elevilor care au obtinut nota10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat. In total sunt premiati 42 de elevi. 32 au reusit sa obtina nota maxima la Evaluarea Nationala, iar 10 absolventi de liceu au reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat. Facebook

- Miercuri, 4 iulie, la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Falticeni, 10 elevi de la Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza", cu rezultate foarte bune la invatatura si care au participat la Olimpiada de religie, au fost recompensati de preotul paroh Adrian ...

- Ministerul Educației a facut publice miercuri, 4 iulie a.c., rezultate parțiale la Bacalaureat 2018. Potrivit statisticilor, procentul de promovare in Ialomița este mai mic. Astfel, daca in 2017, 73,72% dintre elevii de clasa a XII-a au reușit sa treaca examenul de maturitate, anul acesta doar 62,75%…

- Braila pe primul loc pe tara la Evaluarea Nationala Judetul Braila se afla, pentru al saselea an consecutiv, pe primul loc în clasamentul pe tara la Evaluarea Nationala, înregistrând o rata de promovabilitate de 89,54%, înainte de contestatii. Noua elevi au obtinut…

- „Targul Liceelor Timisene – Targ al ofertelor educationale” ii așteapta in special pe elevii de clasa a VII-a și a VIII-a și pe parinții lor. Liceele si colegiile din judetul Timis isi vor prezenta oferta educationala. Evenimentul va avea loc marți, 15 mai, la Restaurantul Universitar…

- Secția de gimnastica ritmica a Clubului Sportiv Transilvania Brașov a cucerit la Chișinau noua medalii la Turneul Internațional de Gimnastica Ritmica, „Spring Cup”. In cadrul turneului, ajuns la a 4-a ediție, desfașurat in perioada 28-29 aprilie 2018, peste 200 dintre cele mai bune gimnaste…

- Olimpiada Interdisciplinara Stiintele Pamantului, etapa nationala, s-a desfasurat in perioada 18-22 aprilie, la Bistrita. Au participat 135 de elevi de liceu din 37 de judete ale tarii. Festivitatea de deschidere a avut loc in data de 18 aprilie, la Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” Bistrita.