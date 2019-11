Stiri pe aceeasi tema

- Filmul biografic „Marea provocare: Le Mans ’66/ Ford v Ferrari”, cu Matt Damon si Christian Bale in distributie, lungmetrajul de actiune „Batalia de la Midway/ Midway”, cu Woody Harrelson si Mandy Moore, si productia autohtona „Heidi”, regizata de Catalin Mitulescu, se numara intre premierele weekendului…

- Kristen Stewart si Naomi Scott au stralucit la premiera mondiala a noului ”Charlie’s Angels”. Vedeta din Twilight a atras toate privirile pe covorul roșu purtand o rochie stralucitoare, plina de paiete mov si azurii. Naomi Scott a imbracat o rochie neagra din dantela la care a asortat bijuterii cu diamante.…

- Actritele Kristen Stewart si Naomi Scott au stralucit, alaturi de colega lor Ella Balinska, la premiera noului lungmetraj din saga ''Charlie's Angels'' (''Ingerii lui Charlie''), care propune noi aventuri ale celebrelor detective, relateaza EFE. Noile ''ingerase''…

- Matt Damon si Christian Bale au fost marile vedete ale premierei filmului ''Ford vs. Ferrari'', un thriller despre curse de masini in regia lui James Mangold (''Logan'', 2017), relateaza EFE. Sala Chinese Theatre din Los Angeles, situata pe celebrul Walk of Fame din…

- Sotul cantaretei Nicki Minaj, producatorul muzical Kenneth Petty, a platit 1,1 milioane de dolari pentru verighetele cu care cei doi s-au cununat la sfarsitul lunii octombrie, in cadrul unei ceremonii secrete, scrie Agerpres dupa o relatare EFE. Rafaello and Co, casa de bijuterii de unde au…

- Top filme 2019 1. Avengers: Endgame 2.Captain Marvel 3. John Wick: Chapter 3 – Parabellum 4. Alita: Battle Angel 5. The Kid Who Would Be King 6. Godzilla: King of the Monsters 7. Charlie’s Angels 8. The Hustle 9. The Beach Bum 10. Zombieland: Double Tap 11. Pet Sematary 12. Midsommar 13. Ad Astra 14.…

- Afisele cinematografelor americane din acest weekend sunt pline de noutati pe placul tuturor: de la filme de actiune precum 'Rambo: Last Blood', la drama cu aroma clasica 'Downton Abbey', fara a uita de odiseea spatiala si de explorare personala, 'Ad Astra', relateaza vineri…

- Avand in vedere ca doar doua luni ne despart de premiera fenomenului cinematografic, „Charlie’s Angels”,(„Ingerii lui Charlie”) care, pentru prima data, va fi regizat de catre o femeie – Elizabeth Banks, s-a lansat piesa „Don’t Call Me Angel”, colaborarea incendiara dintre cele mai in voga artiste ale…