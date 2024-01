Premieră! Un român, condamnat definitiv la închisoare după un scandal în avion Un roman baut a facut scandal intr-un avion, care se deplasa pe ruta Copenhaga-București, in luna martie a anului 2022. El a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni cu executare. ”Un barbat in varsta de 44 ani, care a avut un comportament violent la adresa pasagerilor unei aeronave a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea fara drept a oricarui act de violenta fizica sau psihica asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile in zbor ori in pregatire de zbor, daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta acestei aeronave,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

