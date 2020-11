Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a evoluat in scadere pe majoritatea indicilor in sedinta de marti, iar rulajul se cifra la 16,11 milioane de lei (3,31 milioane euro) dupa o ora si 20 de minute de la debutul tranzactiilor, noteaza Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide…

- Producatorul de sisteme pluviale Raiko Transilvania va trimite Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) documentele privind listarea actiunilor sale pe piata AeRO a Bursei de Valori București (BVB).

- Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piete financiare din spatiul sud-est european, a afirmat, luni, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in mesajul transmis cu ocazia promovarii Bursei de Valori Bucuresti la statutul…

- Piata de capital Romania este inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020. Acest moment va fi marcat de Bursa de Valori Bucuresti printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care vor participa toti partenerii…

- Scopul acestui parteneriat este promovarea investițiilor responsabile și evidențierea importanței standardelor ESG in randul participanților pe piața locala de capital. Adrian Tanase, Director General, BVB: Consideram acest proiect un pilon important in planurile noastre de dezvoltare a infrastructurii…

- "Consiliul de Administratie al societatii IAR SA, intrunit in sedinta in data de 4 septembrie 2020, ia act de decizia lui Neculai Banea de a renunta la mandatul de director general al societatii IAR SA incepand cu data de 17 septembrie 2020, uzand de prevederile contractului de mandat D10/E425/30 martie…

- Pandemia a mușcat vizibil din profitul și veniturile marilor companii de pe Bursa de Valori București (BVB), care, in prima jumatate din acest an, s-au luptat sa faca fața și sa se adapteze noilor condiții din piețele in care opereaza. Per ansamblu,...

- De joia trecuta, titlurile Fidelis emise de Ministerul Finanțelor pentru populație au putut fi tranzacționate pe Bursa de Valori București (BVB). Reamintim ca înainte de asta, cumulat pe cele trei emisiuni, românii au subscris de circa 2 miliarde lei. Au fost doua emisiuni în lei,…