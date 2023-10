Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat ca au doborat o drona turceasca in Siria, considerand ca aceasta reprezinta o potentiala amenintare la adresa fortelor americane. Incidentul a avut loc intr-un moment in care Turcia efectueaza atacuri impotriva tintelor kurde din Siria in urma atacului sinucigas de la Ankara…

- Politia turca a retinut marti 67 persoane suspectate de legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie scoasa in afara legii, au anuntat autoritatile, la doua zile dupa un atac cu bomba la Ankara revendicat de gruparea militanta, transmit AFP si Reuters.

- Operațiuni ale poliției au avut loc in 16 provincii ale Turciei dupa atacul terorist care a avut loc duminica in fata cladirilor guvernamentale din Ankara, relateaza Al Jazeera. Au fost reținute cel puțin 67 de persoane suspectate de legaturi cu luptatorii kurzi, Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele de securitate turce au arestat 20 de persoane pentru presupuse legaturi cu gruparea de militanti kurzi ce a revendicat atentatul sinucigas cu bomba comis la finalul saptamanii trecute la Ankara, transmite DPA.Ministerul de Interne turc a declarat ca suspectii au fost plasati in detentie la…

- Gokay Akbulut, membra a Bundestagului (n.r. - parlamentul german) din partea partidului de extrema-stanga Die Linke, a fost retinuta in 3 august pe aeroportul din Antalya, dupa ce procuratura turca a emis un mandat de arestare pentru presupusa „propaganda terorista”, a precizat ea, relateaza Reuters,…

- Liderii statelor NATO s-au reunit la Vilnius pentru un summit istoric. Prin vocea consilierul pentru securitate naționala, Casa Alba a avertizat, marți, ca NATO va oferi Ucrainei un parcurs de reforme necesare, dar nu și un „calendar precis” al aderarii. Și asta pentru ca o intrare imediata a Ucrainei…

- Statele Unite au fost acuzate de Coreea de Nord ca ii incalca spațiul aerian prin efectuarea de zboruri de supraveghere in regiune. Phenianul a avertizat ca aeronavele americane ar putea fi doborate, relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii Naționale din Coreea de Nord a afirmat…