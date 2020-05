PodcasturiPremiera: Testul HIV va putea fi facut la domiciliu, din 2021

Deși testul HIV este disponibil in instituțiile medicale primare și centrele care ofera asistența bolnavilor cu statut pozitiv, puține persoane se incumeta sa-l faca, chiar daca au avut contacte sexuale neprotejate sau s-au aflat in circumstanțe cu risc de infectare. In fiecare an, din cauza SIDA, in țara noastra decedeaza peste 100 de persoane, deoarece nu fac testul la timp și rateaza tratamentul. Specialiștii admit ca la baza ezitarii sta sentimentul de rușine și teama ca statutul HIV va fi divulgat. Ca urmare, autoritațile…