Premieră: Parcare publică acoperită cu panouri fotovoltaice la Rovinari Autoritațile din Rovinari vor construi prima parcare din județ acoperita cu panouri fotovoltaice. Va fi vorba de o parcare publica. Aceasta va fi prevazuta cu panouri fotovoltaice in zona acoperișului pentru producerea de energie electrica. Potrivit edilului din Rovinari, Robert Filip, in curand va incepe construirea parcarii moderne. Construcția va beneficia și de o stație de incarcare a vehiculelor electrice. De asemenea, parcarea va fi prevazuta cu un stand cu biciclete și trotinete electrice. Echipamentele vor putea fi utilizate gratuit de catre rovinareni și nu numai. De amintit ca va fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Targu Jiu va beneficia de patru stații pentru incarcarea autovehiculelor electrice. Primaria beneficiaza de un program cu finanțare nerambursabila pentru construirea celor patru stații pentru incarcarea vehiculelor electrice și hibride. In momentul de fața este in derulare procedura de organziare…

- Politic “Guvernul 0 – NU a decontat banii pentru tabletele achiziționate de autoritațile locale!” – Danuț Cristescu, senator PSD de Teleorman martie 23, 2021 10:31 In luna august a anului trecut, Guvernul aproba o ordonanța de urgența care prevedea decontarea achiziției unui numar de 500.000…

- "Lidl Romania continua investitiile pe plan local prin inaugurarea a doua magazine noi pe data de 25 martie: unul in orasul Timisoara si celalalt in orasul Iasi. Ambele unitati dispun de cate o statie de incarcare pentru automobilele electrice", se arata intr-un comunicat remis luni de companie. Fiecare…

- Consiliul Județean Cluj a instalat in parcarea supraterana a stadionului Cluj Arena o stație de incarcare electrica ce poate deservi, simultan, doua mașini.„Incepand chiar de azi punem la dispoziția clujenilor și a tuturor celor care vor participa la evenimentele gazduite de Cluj Arena o stație de incarcare…

- La sfarșitul lui 2020, americanii de la Rivian au transmis ca se gandesc sa lanseze modele electrice pe piețele din Europa și China, fiind luata in calcul varianta unor fabrici pe Batranul Continent și in Asia. Acum, Bloomberg citeaza surse din cadrul companiei care susțin ca Rivian a inceput deja…

- F. Cițu: Bugetul va fi pus in dezbatere publica in seara aceasta sau maine Foto: gov.ro. Proiectul de buget pentru acest an va fi pus în dezbatere publica în aceasta seara sau cel mai târziu mâine dimineața, a anunțat premierul Florin Cîțu la finalul ședinței de…

- „Avand in vedere prevederile acordului recent aprobat de Comisia Europeana, respectiv prevederile programului “Green Deal”, impreuna cu echipa și colaboratorii mei internaționali punem bazele unei investiții tip “Greenfield” privind producția