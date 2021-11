Premieră: O terapie nouă contra cancerului de sân agresiv Franța este prima țara europeana care introduce o terapie inovatoare, ce marește durata de supraviețuire in cazul pacientelor cu o forma de cancer de san agresiv, anunța Nouvel Obs. La acest tratament numit Trodlevy au acces 78 femei diagnosticate cu cancer de san agresiv. Tratamentul permite prelungirea duratei de supraviețuire cu mai multe luni, insemnand o speranța in așteptarea altor terapii. Contra acestui cancer ”exista in sfarșit un tratament promițator produs de un laborator american, care se numește Trodlevy, a declarat recent ministrul Sanatații francez, Olivier Veran. Franța este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de angajați din sectorul sanitar au fost suspendați în Franța ca urmare a faptului ca nu s-au vaccinat antiCovid, relateaza France24. Asta înseamna ca angajații nu își vor mai primi salariile, dupa ce termenul limita pâna la care trebuiau sa se vaccineze a expirat în…

- Spitalele, casele de ingrijiri si centrele de sanatate au suspendat in jur de 3.000 de lucratori din toata Franta pentru ca nu au respectat vaccinarea obligatorie impotriva Covid, a anunțat joi Guvernul de la Paris. Obligativitatea vaccinarii pentru lucratorii din spitale si casele de ingrijiri a intrat…

- Spitalele, casele de ingrijiri si centrele de sanatate au suspendat in jur de 3.000 de lucratori din toata Franta pentru ca nu au respectat vaccinarea obligatorie impotriva Covid, a anunțat joi Guvernul de la Paris. Obligativitatea vaccinarii pentru lucratorii din spitale si casele de ingrijiri…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. Intr-un interviu acordat…

- Agnes Buzyn, fostul ministru al sanatații care a demisionat in februarie 2020 pentru a candida pentru Primaria Paris afirmand ca COVID reprezinta un risc redus, a fost pusa oficial sub acuzare de procurorii francezi pentru „periclitarea vieții altor persoane” prin modul in care a gestionat pandemia,…

- Agnes Buzyn, fostul ministru al Sanatații care a demisionat in februarie 2020 pentru a candida pentru primaria Paris afirmand ca Covid reprezinta un risc redus, a fost pusa oficial sub acuzare de procurorii francezi pentru „periclitarea vieții altor persoane” prin modul in care a gestionat pandemia,…

- Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franta preconizeaza inca o doza de rapel, a 3-a, pentru persoanele vulnerabile. Campania va incepe la sfarsitul lui octombrie si va coincide cu vaccinarea impotriva gripei sezoniere.

- Incepand de luni 9 august, francezii sunt nevoiti sa prezinte un pasaport sanitar ca sa aiba acces la o serie de localuri sau activitati: restaurante, cafenele – inclusiv terase – cinemauri, targuri, spitale, cluburi de sport si mari centre comerciale, relateaza DPA. Impunerea acestui pasaport este…