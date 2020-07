Premieră nedorită. Pacientă fără comorbidități ucisă de COVID 19 Buzaul inregistreaza primul deces al unui bolnav infectat cu coronavirus, care nu suferea de nici o afecțiune cronica. Județul a ajuns la 21 de decese in randul bolnavilor de COVID-19, insa acesta este primul al unui pacient care nu suferea de nici o boala, iar coronavirusul l-a ucis. Este vorba despre o femeie de 71 de ani care a fost internata in Spitalul Județean de Urgența Buzau. Nu suferea de nici o boala și era fara istoric de internare in cel mai mare spital al Buzaului. Femeia a contractat virusul, a ajuns la Spitalul Județean cu semne de boala iar medicii nu au mai putut, in final, sa… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea femeii de doar 39 de noi, perfect sanatoasa, dar infectata cu noul coronavirus, medicii vin cu declarații de ultim moment. Cadrele medicale care s-au ocupat de pacienta din Alba Iulia au ramas șocați de efectele pe care virusul din China le-a avut asupra plamanilor femeii.

- Transmiterea comunitara a noului coronavirus este tot mai evidenta la Buzau. In ultimele 24 de ore, autoritațile sanitare au raportat alte 8 cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Dintre cele 8 persoane din județul Buzau confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, 4 sunt pacienți cu varste cuprinse…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategic in cursul zilei de luni s-au inregistrat 27 de decese, bilanțul actualizat ajungand in Romania la 646. Inca cinci persoane au murit, luni seara din cauza noului coronavirus. Deces 642 Barbat, 64 ani din județul Mehedinți. Internat in data de 14.04.2020 in Spitalul…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 27 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 3 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 631. – Deces 629 Barbat, 65 ani din județul Iași. Data internarii: 07.04.2020, la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Data recoltarii: 08.04.2020.…

- Deces 609 Barbat, 82 ani din județul Suceava. Data recoltarii: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Internat la Spitalul Județean de Urgența Suceava, secția Boli Infecțioase în data de 16.04.2020. …

- Autoritatile au anuntat, in aceasta seara, ca alti 15 romani si-au pierdut viata in urma infectarii cu coronavirus. Printre decedati se afla doi brasoveni in varsta, dar si femeia de 36 de ani care a murit aseara, inainte sa fie transferata la Spitalul Judetean din Ploiesti. Deces 553 Barba, 51 ani…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 24 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 15 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 567. – Deces 553 Barbat, 51 ani din județul Suceava. Neinternat, debut in data de 13.04.2020. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 18.04.2020-…