Stiri pe aceeasi tema

- O premiera medicala a avut loc in Cluj-Napoca. Medici de la UMF „Iuliu” Hațieganu și Institutul Inimii au implantat, pentru prima data in Romania, primele stimulatoare cardiace fara sonda.

- In premiera, echipele de medici de la Assistance Publique – Hospitaux Paris (AP-HP) au retransplantat un grefon renal unui nou pacient. Grefonul provenea de la un pacient, care la randul lui a fost salvat printr-un grefon renal primit in urma cu zece ani, transmite AP-HP intr-un comunicat (25 mai) preluat…

- In premiera, in luna aprilie, la Institutul Clinic Fundeni (ICF), patru pacienți vor beneficia de terapii celulare, „care reprezinta un pas uriaș in tratamentul neoplaziilor hematologice refractrare la alte tipuri de tratamente”, precizeaza prof. dr. Alina Tanase, șef secție hematologie și transplant…

- Cercetatorii au constatat ca modificarile moleculare din creierul pacienților decedați de Covid-19 sunt asemanatoare celor ale pacienților afectați de boala Alzheimer. Daca unii bolnavi de Covid-19 se refac rapid dupa boala, alți raman cu sechele multe luni, chiar ani. Dupa apariția acestei pandemii,…

- ​4.854 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV2 (COVID-19) s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, cu 2.767 mai multe decat in ziua anterioara. 595 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Consiliul Județean Cluj a cofinanțat achiziționarea unui nou echipament medical ultraperformant pentru Institutul Inimii „Niculae Stancioiu” din Cluj-Napoca, unitate sanitara aflata in subordinea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O pacienta cu infecția HIV a beneficiat de un transplant renal, intervenție chirurgicala de mare complexitate realizata la Centrul de Uronefrologie și Transplant renal din cadrul Institutului Clinic Fundeni. Este primul transplant renal – și deci primul transplant de organ solid – in cazul unui pacient…