Primarul localitații Haarlem (Olanda) vrea sa interzica publicitatea la carne in spațiul public pana in 2024. Decizia este radicala. Astfel, Haarlem vrea sa devina primul oraș din lume care interzice publicitatea la carne in spațiul public din motive de impact asupra climei, potrivit unei masuri care trebuie sa intre in vigoare in 2024, transmite HuffPost. Orașul Haarlem cu 160.000 de locuitori, din apropierea Amsterdamului, dorește sa excluda publicitatea la carnea care provine din ferme industriale, afișata in spații inchiriate de municipalitate, cum ar fi mijloace de transport in comun, ecrane…