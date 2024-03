Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul roman Flavius Biea va lupta pe 27 aprilie la Timisoara, intr-o gala profesionista in care isi pune in joc centura de campion IBA, cucerita in urma cu un an la Mioveni. „The people’s Champ, Flavius Biea, revine in ring pentru a-si pastra centura IBA cucerita dupa ce l-a invins la puncte pe argentinianul…

- PRESSALERT.ro va dezvalui, maine, ultimul ”tun” pregatit de administrația userista condusa de Dominic Fritz. Veți afla toate detaliile despre cum se vrea sa se dea cu dedicație peste 10 milioane de lei dintr-un singur foc catre o companie abonata la bani publici in ultimii ani și pana unde s-a ajuns…

- Licitația pentru instalarea a 11 stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice din Timișoara a ajuns la sfarșit, astfel ca primarul Dominic Fritz a semnat contractul aferent. Unul de 2,7 milioane de lei, fara TVA, cu o durata de șase luni.

- „Acesta e un mesaj primit! Dominic Fritz chiar ii crede prosti pe agricultori!! ALERTA!! legata de protesrul fermierilor din Timișoara ( autorizat de Dominiq Frirz). Marea majoritate a utilajelor/tractoarelor prezente aparțin entitații Banat Agri Group ( fosta BHR Farming Group) , parte integranta a…

- Fermierii și transportatorii vor putea sa-și strige nemulțumirile in București. Acest lucru este posibil dupa ce Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei a aprobat protestul. Potrivit edilului, protestul va avea loc in Piața Constituției in zilelele de duminica, luni și marți. La manifestație sunt…

- "Timisoara are o responsabilitate profunda pentru cultura de protest si pentru libera exprimare in Romania. De aceea am decis sa avizam un protest al fermierilor in centrul orasului. Acesta va avea loc in parcarea de la Modex. A ramas ca organizatorii sa obtina avizul Politiei Rutiere pentru a ajunge…

- Fostul sfatuitor al lui Dominic Fritz a scos din joben un site dedicat realizarilor administrației USR din Timișoara, pe care iși face reclama inutila o firma care incaseaza milioane de euro de la primarie. Daca angajarea sa in funcția de consilier personal al lui Dominic Fritz...

