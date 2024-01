Stiri pe aceeasi tema

- Stații de incarcare rapida, la Timișoara, pentru noile autobuze electrice. Unde vor fi instalate. In viitorul apropiat, Timișoara va avea 11 stații de incarcare rapida pentru noile autobuze electrice.

- Autobuzele electrice care circula pe strazile din Timișoara vor avea la dispoziție 11 stații de incarcare rapida. Primaria Timișoara a semnat contractul pentru instalarea a 11 stații de incarcare rapida. Inca 4 stații suplimentare vor fi instalate intr-un lot separat la depoul STPT de pe bulevardul…

- „Acesta e un mesaj primit! Dominic Fritz chiar ii crede prosti pe agricultori!! ALERTA!! legata de protesrul fermierilor din Timișoara ( autorizat de Dominiq Frirz). Marea majoritate a utilajelor/tractoarelor prezente aparțin entitații Banat Agri Group ( fosta BHR Farming Group) , parte integranta a…

- Consiliul Local Florești a aprobat, joi, un proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrica stații de incarcare rapide pentru autobuze electrice, montare stații de incarcare rapida”.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, imnul "Desteapta-te, romane!", fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul, informeaza News.ro.Dupa ce a participat la parada militara de Ziua Nationala…

- In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Mai mult, in viitorul nu foarte indepartat, pe fiecare ulita va fi montata cate o camera de supraveghere, desigur, pentru cresterea…

- Șase oferte au fost depuse pentru proiectarea, furnizarea și montajul a 4 noi stații de incarcare rapida pentru vehicule electrice. Contractul este estimat la peste 550.000 de lei, iar banii provin de la Administrația Fondului de Mediu.

- Autobuze electrice și stații de incarcare pentru transportul din Sebeș și Daia Romana: Investiție de peste 19 milioane de lei Autobuze electrice și stații de incarcare pentru transportul din Sebeș și Daia Romana: Investiție de peste 19 milioane de lei Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul…