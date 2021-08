Medicii de la Maternitatea „Cuza-Voda” din Iași raporteaza o premiera medicala in Romania: in dimineața de miercuri, 25 august, o femeie de 220 de kilograme a nascut natural un baiat perfect sanatos. Pacienta a fost urmarita de o echipa medicala formata din zeci de membri și inca este ținuta sub observație. Femeia a nascut al cincilea copil in aceasta dimineața la Maternitatea „Cuza-Voda” din Iași, toți pe cale naturala. Medicii au explicat ca este un caz deosebit de complex, avand o gravitate ridicata, fiindca obezitatea femeii putea duce la complicații severe dupa naștere. „Ne aflam in fața…