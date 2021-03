Stiri pe aceeasi tema

- Avanpremiera și premiera spectacolului Maria de Buenos Aires, programate pentru 16 și 17 februarie, sunt sold out, biletele epuizandu-se in mai puțin de o ora de la punerea in vanzare. „Maria de Buenos...

- "Maria de Buenos Aires" este cea mai recenta productie Teatrelli pentru care cunoscutul artist Razvan Mazilu semneaza deopotriva regia, coregrafia si costumele originale. Avanpremiera si premiera spectacolului se vor juca pe 16 si 17 februarie. Pe muzica lui Astor Piazzolla si libretul lui…

- Premiera, sambata si duminica, la Teatrul Dramatic "Fani Tardini": USA E DESCHISA!, de Andrei Velea, regia: Vlad Ajder Motto: "Este prea mult fum in casa? Daca nu sufoca, stau; daca e prea mult, ies. Aminteste-ti intotdeauna - usa e deschisa!" - EPICTET Teatrul Dramatic "Fani Tardini" invita publicul…

- Premiera mult așteptata pentru iubitorii de teatru. Dupa o lunga pauza din cauza restricțiilor impuse de autoritați, actorii Teatrului de papuși Guguța au urcat pe scena. Sambata, spectatorii s-au intalnit cu Ivan Turbinca, legendarul personaj creat de Ion Creanga.

- Pe scena Operei Nationale Romane Iasi va fi transpusa, in cursul serii de duminica, prima premiera a anului, "Bal mascat", de Giuseppe Verdi, biletele fiind epuizate la scurt dupa scoaterea la vanzare. Opera "Bal mascat", care este transpusa la ONR Iasi dupa 22 de ani, a reusit sa suscite interesul…

- Pe scena Operei Nationale Romane Iasi va fi transpusa, in cursul serii de duminica, prima premiera a anului, ‘Bal mascat’, de Giuseppe Verdi, biletele fiind epuizate la scurt dupa scoaterea la vanzare. Opera ‘Bal mascat’, care este transpusa la ONR Iasi dupa 22 de ani, a reusit sa suscite interesul…

- Regizorul si coregraful Razvan Mazilu pregateste la Teatrelli un nou spectacol-eveniment - "Maria de Buenos Aires", pe muzica lui Astor Piazzolla si libretul lui Horacio Ferrer. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, productia, care va avea o avanpremiera extraordinara online,…

- Cristi Juncu, unul dintre cei mai importanti regizori de teatru din Romania, revine pe scena Teatrului National Targu-Mures - Compania "Liviu Rebreanu" dupa spectacolele de succes "Scoala nevestelor" si "Navigatorul" cu o noua productie care beneficiaza de o distributie de exceptie: Marius Turdeanu…