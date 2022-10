Stiri pe aceeasi tema

- Brigada romaneasca la un meci din preliminariile Campionatului Mondial de futsal din 2024, etapa principala. Cei doi arbitri internationali ieseni au fost delegati de UEFA in preliminariile Campionatului Mondial din 2024 la meciul dintre Norvegia si Serbia. Partida se va disputa la Oslo, miercuri, 5…

- Sportivii Clubului Sportiv Municipal Timișoara, secția de haltere, au participat in perioada zilele trecute la Campionatul Național de Haltere Juniori mari – 20 ani, finala, desfașurat la Ovidiu, judetul Constanța. Clubul banatean a obținut o medalie de bronz prin sportivul Alexandru Dan Boțoaca, in…

- Handbaliștii alb-violeti joaca la Focșani, maine, in etapa a VI-a a Ligii Naționale. Partida cu echipa locala CSM 2007 va avea loc sambata, 1 octombrie, la ora 18.30. Alb-violeții vin dupa succesul cu CSM Odorheiu Secuiesc (35-29, acasa) și sunt in cautarea primelor puncte externe, ei inregistrand anterior…

- Miercuri, 21 septembrie, Romania intalnește Cehia, de la ora 11:00, intr-un meci de clasament, pentru locurile 13-16 ale Campionatului European masculin de polo pe apa Under 19 din Muntenegru. Tinerii tricolori, pregatiți de tehnicianul Alexandru Deacu, au facut parte din grupa C, in care s-au clasat…

- Echipa de Liga a 3 a Farul Constanta II a disputat confruntarea cu Dunarea Calarasi, din etapa a 4 a a seriei a 3 a.Intalnirea a avut loc pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi si s a incheiat la egalitate, 0 0.Inaintea intalnirii, Dunarea Calarasi era liderul clasamentului.Partida a fost…

- TurdaNews va transmite in direct meciul din campionatul de juniori Under 13, dintre Sticla Arieșul Turda (antrenor: Florin Miheț) și Sport Cluj 2012 Cluj-Napoca. Meciul se va disputa sambata, 17 septembrie, de la ora 11.45 (12.00), pe stadionul Municipal din Turda. In cazul in care ploua sau sunt condiții…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli Timișoara nu a reușit surpriza in prima etapa a campionatului. Banațenii au ținut aproape, dar in cele din urma, favorita s-a impus. Vorbim de Potaissa, o echipa europeana in ultimii ani. Partida a fost echilibrata, gazdele aflandu-se mai mereu la conducere,…

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Suceava, profesorul Ciprian Anton, manifesta optimism in privința terminarii la timp a renovarii salii de sport a unitații, astfel incat la inceputul lunii viitoare sa poata gazdui partida de handbal de Liga Naționala dintre CSU și campioana Dinamo. El a declarat,…